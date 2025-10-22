Afragola sotto assedio, in meno di 24 ore 2 sparatorie

In questi giorni ad Afragola regna il caos, in meno di 24 ore si sono verificate 2 sparatorie, 3 ragazzi feriti

Nella serata di ieri, martedì 21 ottobre, poco dopo le 23, in Traversa Murillo Fatigati, sono stati sparati 40 colpi d’arma da fuoco contro un’abitazione.

Sembrerebbe trattarsi di una “stesa”, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casoria che hanno

trovato, sparsi sull’asfalto, 40 bossoli di vario calibro.

Questi sono stati scagliati contro un’abitazione appartenente a due incensurati, apparente bersaglio dell’azione. Non si registrano feriti, ma la tensione e la paura nei cittadini è forte.

Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, a sparare sarebbero stati degli sconosciuti a bordo di un’auto, fuggiti subito dopo l’operazione.

Questo episodio è accaduto a distanza di meno di 24 ore dalla prima sparatoria. Infatti, la notte precedente si è verificato un’agguato in Via Sportiglione, ad Afragola, fuori un bar.

In questa occasione sono stati esplosi 15 colpi, provenienti da un auto che aveva sparato per uccidere.

Sono stati feriti 3 ragazzi: un 18enne e un 28enne già noti alle forze dell’ordine per spaccio e contrabbando e un 28enne incensurato.

Uno è stato colpito alla nuca, uno alla spalla e l’altro all’addome. I ragazzi sono stati trasportati d’urgenza all’Ospedale Cardarelli e all’Ospedale di Frattamaggiore e nessuno di loro è in pericolo di vita.

Le indagini sono coordinate dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna e hanno accertato che i colpi non erano dello stesso calibro, il che significa che sono state usate più armi.

Analizzando il modus operandi dell’operazione, sembrerebbe trattarsi di una matrice mafiosa.

A seguito di questa situazione insostenibile, il prefetto di Napoli Michele Di Bari si è recato ad Afragola, subito dopo aver partecipato ad un convegno sulla devianza giovanile a Caivano.

Il Prefetto ha dichiarato: “Serve una risposta unitaria dello Stato. Il modello Caivano ci insegna che alla repressione deve affiancarsi il recupero sociale, perché senza coesione e responsabilità collettiva la violenza continuerà a ripetersi”.

Sono in corso le indagini per individuare la direzione di fuga e i responsabili. Gli inquirenti stanno analizzando i bossoli e le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

La popolazione di Afragola è ferita e spaventata da questi episodi criminali e chiede tutela da parte delle istituzioni, sperando che tutto questo passi presto.