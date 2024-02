Marigliano, 23 alberi nel parco della gioia di via Casafalco 

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Marigliano.

Ventitré alberi arricchiranno il parco della Gioia in via Casafalco grazie ad un’iniziativa del Masci, Movimento adulti scout cattolici italiani, di Marigliano. L’evento è in programma alle 10 di sabato 24 febbraio ed è stato organizzato in collaborazione con gli alunni del Primo Circolo didattico “Giancarlo Siani” e con quelli della classe I A della S.S.P.G. “Dante Alighieri“.

Saranno loro, infatti, a dare vita alla manifestazione durante la quale i fusti di diverse specie arboree saranno messi a dimora. L’occasione coincide con il periodo in cui tutti gli scout del mondo celebrano il “Thinking day” ed è stata resa possibile in virtù della donazione al Masci delle piante provenienti dai vivai forestali regionali.

“Una bella iniziativa che abbiamo accolto subito con favore perché – sottolinea il sindaco di Marigliano Peppe Jossa – contribuisce ad abbellire le nostre aree all’aperto ed a testimoniare il valore della collaborazione e dell’impegno civico di associazioni e scuole verso la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e della città”.

“Attività green e di mobilitazione sociale di grande valenza. La sinergia tra agenzie educative ed istituzioni – afferma l’assessore al verde pubblico, Mena Bolero – rappresenta una buona pratica ma ancor prima un esempio di senso civico e rispetto per l’ambiente in cui ognuno di noi vive”.