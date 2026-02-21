Addio Domenico, il bimbo di Nola é morto

La notizia è arrivata come un colpo improvviso: Domenico è morto. Il bambino di poco più di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore fallito non è riuscito a superare le complicazioni che avevano reso il suo quadro clinico sempre più delicato.

Per settimane la sua vicenda è stata al centro dell’attenzione nazionale. Non per morbosa curiosità, ma perché quando a lottare è un bambino così piccolo, ogni madre e ogni padre si sentono coinvolti. Domenico era figlio di una famiglia del Nolano, ma la sua battaglia era diventata quella di tanti.

Dopo l’intervento, le sue condizioni erano apparse subito critiche. I medici hanno tentato ogni strada possibile. La famiglia non ha mai lasciato la sua mano. Hanno sperato fino all’ultimo battito.

Quando è arrivata la decisione di accompagnarlo con cure palliative, molti avevano già capito che la speranza si stava assottigliando. Ma finché c’è un respiro, c’è attesa. Finché c’è un battito, c’è un miracolo possibile.

Quel miracolo non è arrivato.

Oggi restano le lacrime di una famiglia distrutta e il silenzio rispettoso di un Paese che si stringe attorno a loro. Resta una domanda che chiede chiarezza e responsabilità, ma prima ancora resta il dolore puro, quello che non ha spiegazioni.

Domenico aveva solo due anni. Una vita appena iniziata. La sua storia ha scosso l’Italia perché ci ha ricordato quanto sia fragile la speranza e quanto sia immenso l’amore di chi lotta fino alla fine per un figlio.