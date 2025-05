Acerra sotto le stelle, il Movimento 5 Stelle si racconta alla città

Sabato 24 maggio, il Teatro Rostocco ha ospitato l’iniziativa “Acerra sotto le stelle”, promossa dal MoVimento 5 Stelle di Acerra. Una serata di comunità, partecipazione e restituzione pubblica, nata per raccontare alla città il percorso politico, civico e istituzionale portato avanti in questi anni sul territorio e nelle istituzioni.

L’evento ha rappresentato non solo un momento di rendicontazione, ma anche l’occasione per rinnovare l’impegno in vista delle sfide future, nella convinzione che la politica debba restare uno strumento al servizio delle persone e del bene comune.

Ad aprire la serata, il benvenuto di Michele Paolella, rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Acerra, che ha sottolineato la necessità di “ridare voce a chi, in un sistema politico spesso chiuso e polarizzato, viene ignorato o stritolato. Il MoVimento resta aperto a chi vuole rimboccarsi le maniche per ripulire e mettere in ordine Acerra, con passione e spirito civico”.

A seguire, gli interventi dei referenti dei progetti territoriali, Gennaro Petrone e Giuseppe Auriemma, che hanno presentato le prossime iniziative, insistendo sul valore del servizio come orizzonte dell’azione politica e sociale. Lina Giardinetto, vice rappresentante del gruppo territoriale, ha posto con forza l’accento sull’importanza dei temi sociali: “Non può esistere vera comunità senza giustizia sociale e inclusione. Ecco perché il nostro impegno sulla mozione contro la violenza di genere, bocciata prima dalla maggioranza Lettieri-Piatto poi dalla maggioranza Tito-Lettieri, sarà rilanciata. Su questi temi non esistono divisioni politiche accettabili”.

Particolarmente significativo l’intervento di Armando Petrella, voce storica del MoVimento, che ha ripercorso le tappe dell’impegno politico territoriale, evidenziando come ogni iniziativa – anche la più piccola – sia parte di un disegno più ampio di cittadinanza attiva e rigenerazione democratica. Sul palco anche Francesco Pio De Fenza, del Network Giovani Campania M5S, che ha lanciato un appello forte per politiche giovanili concrete, inclusive, capaci di costruire spazi di partecipazione reale e futuro.

La seconda parte dell’incontro ha visto l’intervento del consigliere comunale Francesco Affinito, che ha illustrato le principali battaglie portate avanti in Consiglio Comunale, denunciando le difficoltà di confronto con una maggioranza spesso autoreferenziale e poco incline al dialogo sulle priorità reali della città.

La parlamentare del territorio, On. Carmela Auriemma, ha chiuso la parte politica dell’evento, toccando temi cruciali: dalla dignità del lavoro alla giustizia ambientale, dalla tutela delle fragilità sociali fino alla crisi umanitaria in Palestina. Un passaggio particolarmente forte è stato dedicato alla situazione di Gaza, definita “una ferita aperta dell’umanità”, dove “un intero popolo è stato privato di acqua, cibo, medicine, diritti e futuro”. La deputata ha ricordato il suo recente viaggio al valico di Rafah, testimoniando l’orrore vissuto da migliaia di persone. Un impegno che si è tradotto anche a livello locale: solo pochi giorni fa, il MoVimento 5 Stelle ha portato in Consiglio Comunale una mozione per il riconoscimento dello Stato di Palestina approvata a larga maggioranza.

A chiudere la serata, il momento più emozionante: l’intervento e l’esibizione del Coro Manos Blancas dell’Associazione “Michele Novaro”, diretto dalla Prof.ssa Maria Teresa Visone, un coro che ha trasformato la musica in linguaggio universale. Ogni gesto, ogni movimento delle mani ha raccontato una storia fatta di inclusione, bellezza e umanità. Una testimonianza potente di come arte e cultura possano abbattere muri e costruire ponti tra le persone.

Il MoVimento 5 Stelle di Acerra rinnova il suo impegno per una città più giusta, viva e partecipata. Con passione ostinata, contro chi vorrebbe Acerra immobile o ostaggio di logiche personali. Perché il futuro non si subisce: si costruisce. Insieme.