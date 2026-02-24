martedì, Febbraio 24, 2026
Cronaca
Acerra, sequestrato capannone con scarti e ingombranti

ACERRA – Blitz contro l’inquinamento ambientale, la Polizia Municipale sequestra una discarica abusiva. E’ quanto risulta all’esito di un’operazione portata a termine oggi dal Comando di Polizia Municipale di Acerra che ha posto sottochiave un fondo di circa 4mila metri quadri.

Gli agenti, questa mattina, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno ispezionato un’area a ridosso di via Nobile (zona Ice Snei), dove sono state rinvenute diverse tipologie di rifiuti abbandonati in maniera illegale, tra ingombranti e materiale di risulta di derivazione da lavori edili. In un capannone ubicato all’interno, inoltre, è stato scoperto dell’ulteriore materiale sul quale sono in corso accertamenti. Tutta la discarica abusiva è finita sotto sequestro.

Un intervento tempestivo da parte della nostra Municipale, che ringrazio a nome di tutta la città  – ha sottolineato il sindaco Tito d’Errico – evitando, così, che quei rifiuti venissero dati alle fiamme a ridosso, oltretutto, di una vasta area residenziale. La questione ambientale resta prioritaria per questa amministrazione: rinnovo l’invito a tutti i cittadini a segnalare sempre alle autorità preposte ogni comportamento illecito inerente l’abbandono di rifiuti ed il loro conferimento in maniera non corretta”.

 

 

 

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

