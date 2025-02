Acerra Cultura nel centenario dell’acquisizione del Castello, la storia a portata di social

Un nuovo spazio dove raccontare Acerra in ogni sua sfumatura per proseguire nel percorso di rinnovata narrazione della città. E’ la sfida che lancia ‘Acerra Cultura’, il contenitore social ideato dall’Ufficio Cultura dell’ente e nato dall’esperienza di Acerra 2027.

Dopo la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2027, infatti, il grande entusiasmo e la partecipazione collettiva venuta fuori durante tutte le coinvolgenti iniziative organizzate, in particolare per il Road Show, hanno fatto emergere un enorme potenziale: Acerra ha una voce culturale importante che merita di essere ascoltata. ‘Acerra Cultura’ non è solo eventi e informazioni, ma un viaggio a 360° tra tradizioni, arte, storia, territorio e innovazione. “Perché la cultura non è solo un traguardo da raggiungere, è un patrimonio da vivere ogni giorno” sottolinea il sindaco Tito d’Errico.

Cultura che vede nel Castello dei Conti il punto di riferimento per numerose attività e che nel 2025 celebra il centenario di acquisizione da parte del Comune. Il Castello, in questo senso, è divenuto centrale nel sistema museale territoriale, in particolare con il Museo di Archeologia e di Storia di Acerra e Suessula, che da pochi giorni ha nel Funzionario Archeologo della Soprintendenza di Napoli il dottore Luca Di Franco il neo direttore. “Sarà un grande anno per la nostra città – spiega il sindaco – ci stiamo preparando ad organizzare eventi di grossa rilevanza attrattiva che porteranno beneficio ad un territorio nel quale Acerra è protagonista e catalizzatore di un ampio e diffuso interesse culturale”.