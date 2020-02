Lezioni di legalità a Casola di Napoli con il prof. Pulcinella gli alunni incontrano l’attore e regista Angelo Iannelli “No al Bullismo”



Ieri ,Martedi 11 Febbrario alle ore 10:00, presso la palestra del Plesso Scuola Media dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Iozzino” in Via Roma 38/Bis in Casola di Napoli, si è svolta la prima tappa del tour della legalità per l’ attore e regista Angelo Iannelli che ha incontrato gli alunni insieme ai genitori nelle vesti del Pulcinella della legalità. L’attività principale ha visto la proiezione di un cortometraggio e la spiegazione di un libro inerente al tema trattato. Finalizzato alla sensibilizzazione dei ragazzi verso la delicata tematica trattata delle diverse forme di bullismo che illecitamente vengono esercitate verso i propri simili. Evento voluto fortemente dal vicesindaco Maria Di lorenzo con delega alla trasparenza e alla legalità. Presenti il Sindaco di Casola di Napoli Costantino Peccerillo, il Dirigente Scolastico Carmela Iaccarino il Vicesindaco Città Metropolitana Francesco Iovino.