martedì, Marzo 10, 2026
Napoli
Avvenimenti
20 medaglie per la Fitness Trybe: si punta alla fase interregionale

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Nella giornata di ieri, 9 marzo, si è svolta la competizione del Campionato Regionale Gold presso il Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco.

 

Grande successo per la società Fitness Trybe, guidata dalla direttrice tecnica Serena Piccolo, che si conferma una delle realtà più numerose della Campania per quanto riguarda gli atleti impegnati nel circuito Gold.
Le atlete hanno conquistato ben 20 medaglie: 8 d’oro, 6 d’argento e 6 di bronzo, a cui si aggiungono alcuni quarti posti, le cosiddette “medaglie di legno”, frutto di finali combattute fino all’ultimo e di prestazioni comunque di grande valore.
Grazie a questi risultati, le ginnaste hanno ottenuto l’accesso alla prossima fase interregionale, che si terrà nel mese di aprile.

La direttrice tecnica Serena Piccolo ha dichiarato di essere molto soddisfatta dei risultati ottenuti, sottolineando anche l’alto livello tecnico raggiunto dalle atlete, frutto di impegno costante e di un lavoro quotidiano in palestra. Ha inoltre voluto ringraziare il suo team, formato da Diana Buonocore, Dalila Piccolo, Reiden Duran e Valeria Perris, che ,come sempre, si dimostra all’altezza quando si tratta di preparare gli atleti per competizioni importanti come questa.

Nonostante i risultati raggiunti, la direttrice ha ribadito la volontà di non fermarsi qui, continuando a motivare atleti e tecnici a migliorarsi sempre di più e a puntare a traguardi sempre più ambiziosi.

Ancora una volta la società dei fratelli Serena e Graziano Piccolo, insieme ai genitori Giovanni Piccolo e Raffaella Lanza, si conferma una realtà di grande valore: prima eccellenza del territorio, e sempre più punto di riferimento anche a livello nazionale e internazionale.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana

