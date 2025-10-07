Zeus replica alla Failms: “Accuse infondate, rispettate le procedure e la privacy dei lavoratori”

San Giorgio a Cremano – La società cooperativa Zeus interviene con una nota ufficiale per replicare al comunicato diffuso dalla Failms e pubblicato integralmente il 3 ottobre 2025 da Il Mediano, relativo alla “gara di appalto per i servizi cimiteriali” del Comune di San Giorgio a Cremano.

La legale rappresentante Immacolata De Luca esprime «rammarico per la pubblicazione integrale e non verificata» del testo sindacale, che – a suo dire – «contiene gravi accuse e ricostruzioni non rispondenti alla realtà».

Secondo la cooperativa, l’articolo avrebbe riportato solo la versione del sindacato, «trasformando un comunicato di parte in un pezzo giornalistico privo di contraddittorio». L’azienda lamenta inoltre la mancata richiesta di replica preventiva, ritenendo che ciò abbia determinato «un’informazione squilibrata e potenzialmente lesiva della reputazione aziendale».

Nel documento, che di seguito viene pubblicato integralmente come diritto di replica, la società chiarisce la propria posizione in merito alla contestazione sul presunto mancato invio dell’elenco dei lavoratori.

Nota integrale di Zeus

Spett.le Testata Giornalistica Il Mediano

Oggetto: diritto di replica in merito al comunicato stampa inerente la “gara di appalto servizi cimiteriali San Giorgio a Cremano” e presunto mancato invio dell’elenco dei lavoratori

La scrivente sig.ra De Luca Immacolata n.q. di legale rappresentante della società cooperativa Zeus esprime il proprio rammarico per la pubblicazione integrale e non verificata, in data 3 ottobre 2025 del comunicato stampa dal titolo “appalto cimiteriale Failms contro Zeus: “nega elenco lavoratori, violata la trasparenza” inviato dalla Failms alla vostra testata.

Il testo sindacale verte sulla prossima scadenza del contratto di appalto in oggetto indicato e contiene gravi accuse nei confronti dell’Azienda, che la società Zeus stigmatizza, laddove il giornale ha scelto di pubblicare integralmente e acriticamente il comunicato di parte, trasformandolo di fatto in un articolo giornalistico senza alcun filtro o verifica.

Ed invero, il giornale ha omesso di interpellare l’azienda per ottenere una dichiarazione o per verificare la veridicità delle accuse sindacali prima della pubblicazione, negando di fatto il diritto di replica preventivo che dovrebbe essere garantito per assicurare l’equilibrio dell’informazione e, veicolando un’unica prospettiva della questione, ha lanciato accuse potenzialmente lesive della reputazione aziendale.



In merito all’accusa specifica di mancato invio dell’elenco dei lavoratori, l’azienda precisa che la procedura verrà eseguita nel pieno rispetto delle tempistiche contrattuali e normative ai sensi dell’Art. 4 del CCNL multiservizi che prevede che la comunicazione venga inviata alle associazioni sindacali di riferimento al ricevimento della comunicazione della cessazione della commessa da parte della stazione appaltante, e, se possibile, 15 giorni prima del materiale subentro della nuova ditta, così da aprire un tavolo di trattative, cui parteciperà anche la nuova azienda subentrante; orbene, la procedura di assegnazione è ancora in corso con la conseguenza che, prima della comunicazione ufficiale di subentro, l’elenco dei lavoratori è coperto dalla normativa sulla privacy.

Preme comunque evidenziare che, la Zeus aveva già provveduto, prima del comunicato in oggetto, a convocare per il giorno 10 ottobre il sindacato presso la sede della Società, al fine di precisare la propria posizione, tenuto conto, come detto, della innegabile circostanza che l’Ente, Comune di San Giorgio non ha ancora terminato le procedure di assegnazione e che, al momento alcuna trattativa, così come stabilito dal succitato articolo 4 può essere attivata.



Per quanto detto, e al fine della tutela della verità dei fatti e della immagine dell’Azienda, si richiede formalmente e con la massima urgenza l’immediata pubblicazione, con pari evidenza, risalto e spazio rispetto al comunicato sindacale contestato, di una rettifica che riporti integralmente la nostra posizione, riservandosi ogni azione legale a tutela della nostra reputazione e per il ristabilimento di una corretta informazione, qualora non venisse data pronta e adeguata risposta alla presente richiesta.

Cordiali saluti

De Luca Immacolata

Li’ S.Giorgio a Cremano, 06/10/2025