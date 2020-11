XXIV Congresso Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti): le tante battaglie per l’integrazione sociale

Riceviamo e pubblichiamo.

In occasione del XXIV Congresso Uici, tenutosi dal giorno 5 al giorno 8 novembre in modalità telematica, per il rinnovo delle cariche nazionali dell’Uici, il Presidente Conte ha lasciato il suo augurio a questa grande e storica Associazione che quest’anno compie 100 anni. Fondata a Genova nel lontano 1920 per opera di Aurelio Nicolodi, fu rappresentata, inizialmente, da ciechi di guerra, cioè coloro che persero la vista durante il primo conflitto mondiale. L’Uici, in questo secolo, ha condotto numerose battaglie, dal riconoscimento del diritto allo studio, all’integrazione sociale e lavorativa dei disabili visivi.

Il gruppo sportivo A.S.D. Real Vesuviana porge gli auguri al riconfermato Presidente Nazionale Mario Barbuto, a tutti i neo Consiglieri, tra cui il nostro Presidente Giuseppe Fornaro, il cui encomiabile impegno sociale, gli ha conferito cariche e meriti che ha sempre saputo onorare. Giuseppe Fornaro, dal 2001 si occupa di accessibilità di ausili e siti web collaborando con il “Gruppo OSI” attualmente inglobato nell’istituto INVAT; un impegno regolare e costante che, negli ultimi cinque anni, gli ha conferito la nomina di Referente della Commissione Ausili e tecnologie.