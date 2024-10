Vulcano Buono, nuovi investimenti: fioccano opportunità di lavoro su Nola

Il direttore del Vulcano Buono, Guglielmo Cirillo, ha affermato che ci sarà un cambio di paradigma per il centro commerciale di Nola. Nuove aperture di negozi e più opportunità di lavoro si mescolano con il nuovo obiettivo di creare un ambiente non solo per l’esperienza di acquisto, ma anche un luogo di esperienze per bambini e adulti.

Dopo un lungo periodo grigio, in cui molti negozi hanno sospeso l’attività, il Vulcano Buono torna a colorarsi. Il celebre centro commerciale, un punto di riferimento per il territorio nolano e non solo, sta vivendo una fase di rilancio, grazie a un’ondata di nuovi investimenti che porteranno all’apertura di circa dieci negozi. Questo rappresenta un segnale di ripresa che non solo rianima gli spazi del centro, ma offre anche una concreta boccata d’ossigeno per il mercato del lavoro locale.

La notizia arriva dal direttore del centro commerciale, Guglielmo Cirillo, il quale definisce il futuro del Vulcano Buono attraverso alcuni punti specifici come, la creazione di aree gratuite per tutte le famiglie, che vanno ben oltre alla semplice esperienza di acquisto, piste da bowling, laser game, realtà aumentata e hyperspace trampoline park. La struttura, dunque, punta ad offrire una rinnovata esperienza di shopping e un piacevole intrattenimento. L’idea è quella di far tornare il Vulcano Buono un luogo vivo, dove trascorrere il tempo libero e ammirare l’arte.

La rinascita del Vulcano Buono rappresenta, non solo, la capacità di ripresa di un territorio che ha vissuto momenti difficili ma, un esempio di quanto importante sia investire e credere nel futuro per creare nuove opportunità.

Mentre i lavori per le nuove aperture procedono e i negozi si preparano ad accogliere i clienti, l’aria che si respira al centro commerciale è quella di un nuovo inizio.