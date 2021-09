di Edigio Perna

VOLLA – Intervista a De Luca Christian, Candidato Sindaco al Comune di Volla

A meno di un mese dal confronto elettorale del 3 e 4 ottobre p.v. scopriamo chi sono i candidati alla poltrona che scotta, quella di Sindaco del Comune di Volla.

Il primo a dare la sua ufficialità è stato De Luca Christian.

Christian De Luca è nato 26 anni fa a Napoli, il 7 marzo 1995. Vive a Volla sin dalla nascita. Laureato nel febbraio del 2019 in Storia e Filosofia presso l’università di Napoli Federico II° con una tesi in Filosofia Politica. Christian fin dalla giovane età si è sempre prodigato in un attivismo politico-sociale che lo ha visto protagonista sul suo territorio, ormai da circa dieci anni, durante i quali attraverso i collettivi “Arci Volla”, “A Rezza” e “Un Ponte per…” ha contribuito a dar vita a laboratori artistici e culturali, orti collettivi, librerie sociali e sportelli di mutuo soccorso per i più fragili. La sua unica esperienza come candidato è quella dello scorso anno alle ultime elezioni regionali nella lista di “Potere al Popolo”, dove ha ottenuto più di 600 preferenze.

Prima nel sociale, poi in politica in Potere al Popolo (PaP), una formazione di sinistra. Come mai questa scelta? Non pensi che PaP sia l’ennesimo tentativo, destinato a fallire, di costruire una sinistra in Italia?

Potere al Popolo a Volla ha messo in rete le energie più sane, più preparate e più radiose del territorio. Ha valorizzato competenze e risorse che prima erano isolate e inattive.

E’ un fallimento presentarsi alle elezioni comunali dopo essersi impegnati ogni giorno a soddisfare i bisogni e i desideri dei cittadini? E’ grazie a Potere al Popolo che siamo qui e che ci saremo dopo le elezioni. Per la prima volta a Volla si candida una forza nata dal basso, tra la gente – senza la guida dei padrini politici di sempre- che esprime i migliori talenti del paese. Noi ci ispiriamo al movimento Caserta Decide, guidato dal candidato Raffaele Giovine, e alla storia personale di Josi Della Ragione a Bacoli.

Come mai PaP corre da solo sapendo che sarà praticamente impossibile vincere le elezioni e determinare un reale cambiamento? Non era meglio fare un’alleanza e costruire un percorso comune con altre forze simili?

Niente è impossibile, soprattutto se lavori ogni giorno per rendere possibile ciò che prima era considerato impossibile. Alleanze? Ci siamo alleati con associazioni, ingegneri, piccoli imprenditori, insegnanti, professioniste, studenti, scrittrici, lavoratori e lavoratrici. Prima dei nomi vengono i temi e i progetti per la città. Prima dei voti, viene la credibilità. Se cambi casacca ad ogni elezione, non sei credibile. Noi possiamo camminare per strada a testa alta e senza alcun timore.

Al di là dei programmi, diventati una formalità solo burocratica, perché i vollesi dovrebbero votarti?

Il nostro programma non è una formalità. E’ stato scritto dai nostri gruppi di lavoro, dal confronto con attivisti, tecnici e esperti di tutta Italia, dalla discussione aperta e pubblica con i cittadini e le cittadine in diversi punti della città.

I vollesi dovrebbero votarmi perché, a differenza degli altri, siamo un progetto e non una accozzaglia che si scioglierà subito dopo le votazioni.

Se dovessi fare il sindaco da cosa sarebbe caratterizzata la tua amministrazione?

La prima cosa che farò da Sindaco sarà dividere la città in diverse aree e costituire dei comitati di quartiere per ascoltare le segnalazioni e le proposte di ogni abitante.

Sarò il coordinatore dei miei assessori, scelti in base alle competenze e non in base alle clientele o agli accordi elettorali. Gli assessori dovranno essere sempre presenti, saper quel che fanno e perché lo fanno. Il Comune, con la guida del sottoscritto, sarà un palazzo di vetro e un luogo dove ogni cittadino si sentirà protagonista. Sarò il Sindaco di tutti ma, soprattutto, di chi non ha la pancia piena. Sono e siamo affamati. Vogliamo scrivere un’altra storia per Volla.