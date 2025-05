Voci contro il silenzio, a Somma Vesuviana un concerto per Gaza

Riceviamo e pubblichiamo

Un concerto di musica live a Somma Vesuviana per Gaza

“Somma Vesuviana si schiera dalla parte della PACE” affermano gli organizzatori dell’evento Voci contro il silenzio- Concerto per la Palestina. Quello che sta accadendo a Gaza non può essere ignorato e non si può fingere che la cosa non riguardi tutti. Ogni cittadino è chiamato, per coscienza, a dare il proprio contributo, a prestare la propria solidarietà in nome della fratellanza e dell’umanità che uniscono i popoli.

Il giorno 19 giugno presso l’Arena del ristorante Rose Rosse, si terrà un evento di beneficenza per la Palestina. Si esibiranno importanti artisti campani solidali alla causa.

Il musicista e produttore artistico Massimo De Vita, in arte Blindur afferma: “Ci uniamo al grido di protesta dagli artisti italiani e siamo felici di poter offrire il nostro contributo a supporto di una causa così importante e che merita l’attenzione di tutti; è bello vedere che piccole comunità, come Somma Vesuviana, si adoperano attivamente e per noi è un piacere essere al loro fianco”.

L’evento avrà inizio alle ore 20. Per info e prenotazioni contattare l’associazione Arci di Somma Vesuviana o contattare ai numeri: 338 9346906 o 3491878143

La Lineup

Roberto Colella

Gabriele Esposito

Vesuviano

Raffica

O Rom

Bluestuff

Blindur

Carla Grimaldi

Novaffair

Seventeen farenight

Compagnia D’Altrocanto

Romito

Lehavre.

E altri artisti ancora da annunciare..