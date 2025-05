Pomiglianese preso dopo fuga a Volla

Volla Napoli: Carabinieri arrestano 32enne dopo inseguimento

A Napoli i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato il 32enne già noto alle forze dell’ordine Giuseppe Arienzo.

L’uomo è a bordo di una VW T Roc insieme ad altre persone quando non si ferma all’Alt dei Carabinieri mentre percorre via Roma a Volla.

Nasce un inseguimento che dura circa 4 chilometri fino ad arrivare a Napoli dove il 32enne va a sbattere in un marciapiede di via del Chiaro di Luna.

L’uomo viene bloccato mentre gli altri 3 passeggeri riescono a fuggire. L’auto viene perquisita e vengono rinvenuti numerosi attrezzi utili per lo scasso e il furto di auto.

L’arrestato deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, è caccia ai complici.

NATO A NAPOLI IL 26 FEBBRAIO 1993 E RESIDENTE A POMIGLIANO D’ARCO (NA)