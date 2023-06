Viribus, nuovo ingresso nella società

La Polis. VIRIBUS UNITIS 1917 comunica l’ingresso in dirigenza del nuovo Team Manager Antonio Bianco.

“Sono molto felice che Antonio faccia parte della nostra società, lo stesso ha sposato in pieno il nostro progetto e i nostri obiettivi per la prossima stagione. Persona corretta, onesta e sommese doc che ha i colori istituzionali nel cuore.

In passato abbiamo già lavorato insieme e raggiunto risultati storici, per questo sono certo che ci sarà il massimo impegno per raggiungerne altri e più ambiziosi.” dichiara il direttore generale Luigi Coppola