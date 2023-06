Acerra sotto choc, Alessia muore a 5 anni dopo caduta dal balcone

Acerra. Si chiamava Alessia la bambina di 5 anni precipitata oggi dal balcone di casa sua ad Acerra, dove, secondo alcune indiscrezioni, si trovava da sola con la mamma quando è caduta nel vuoto.

L’ipotesi più accreditata, al momento, sembra essere quella di un drammatico incidente: la bambina si sarebbe sporta troppo e sarebbe precipitata. La piccola, da poco rientrata da scuola, è precipitata dal terzo piano della palazzina del parco residenziale in cui risiede, e secondo quanto si è appreso i soccorritori hanno tentato di rianimarla per oltre mezz’ora.

Il padre della bimba gestisce un campo di calcetto con bar nella zona e al momento della tragedia non era in casa così come il fratello e la sorella maggiore di Alessia.