Violenza a Marechiaro, due minorenni accoltellati dopo una lite

Altra sera di violenza a Napoli: due ragazzi di 16 e 17 anni sono stati accoltellati dopo una lite.

I due giovani si trovavano sugli scogli di Marechiaro quando all’improvviso è scoppiato un litigio con altri ragazzi per futili motivi, a quanto pare per qualche commento di troppo su un ragazza. Ed è proprio in quel momento che gli altri hanno estratto i coltelli e colpito i due minorenni che sono stati operati in due ospedali diversi, il Fatebenefratelli e il San Paolo di Fuorigrotta, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono immediatamente accorsi gli agenti del commissariato di Posillipo e dell’Upg che stanno indagando sulla vicenda per il riconoscimento degli aggressori.