Incidente a Pomigliano, auto fa piroetta dopo scontro: feriti e code

POMIGLIANO D’ARCO – Circolazione in tilt questa mattina in un’arteria cruciale per l’intera provincia. Due auto si sono infatti scontrate sull’Asse Mediano, nel territorio di Pomigliano d’Arco: l’impatto è avvenuto in direzione Acerra.

A seguito dell’urto uno dei due veicoli si è girato compiendo quasi una piroetta. Il conducente della vettura è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

C’è anche un’altra persona contusa per fortuna in modo non serio. Lungo la Statale si sono verificati rallentamenti dovuti ai rilievi degli agenti per ricostruire la dinamica.