Va dai vigili a contestare la multa: “Ho il tesserino degli invalidi”. Era falso

MARIGLIANO – Ancora controlli per i falsi permessi invalidi da parte della polizia locale di Marigliano. In questa occasione un cittadino si presenta presso gli Uffici dopo avere ricevuto un verbale per non avere pagato nelle strisce Blu e mostra un tesserino invalidi plastificato che a suo dire avrebbe esposto

Questo documento attira subito l’ attenzione dell’ ufficio verbali perché risulta falsificato in ogni sua parte e scannerizzato .

Immediato scatta il sequestro del reperto e la denuncia alla autorità giudiziaria della persona