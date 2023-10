Muore dopo un’esplosione in casa per fuga di gas, Francesco non ce l’ha fatta

Francesco Balzano, 40enne originario di Casoria ma residente in Veneto per lavoro, purtroppo non ce l’ha fatta.

È morto dopo circa venti giorni di agonia in ospedale a causa delle gravissime ustioni riportate su tutto il corpo la sera dell’11 settembre. Balzano, dipende di Amazon, era in casa a Lendinara, in provincia di Rovigo, quando alle 22 circa c’è stato uno scoppio, probabilmente a causa di una fuga di gas. Nella palazzina vivevano altre persone, ma Francesco ha avuto la peggio e le sue condizioni di salute erano già gravissime una volta arrivato in ospedale. Da Casoria e dal Veneto era partita anche una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Francesco dopo la drammatica vicenda.

Sui social il cordoglio del sindaco di Casoria, Raffaele Bene, che ha espresso la sua vicinanza e quella dell’intera città alla famiglia del 40enne per la drammatica perdita subita.