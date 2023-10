Presentato al Castello di Acerra il primo libro di poesie di Roberta Tirelli

Acerra. Si terrà venerdì 6 ottobre alle 18:00 presso il Castello dei Conti la presentazione del libro di poesie “Attimi di Vita” di Roberta Tirelli.

Roberta Tirelli, avvocato e dipendente amministrativo, segna il suo esordio nel mondo della letteraria con “Attimi di vita” edito dalla casa Bertoni.

L’autrice decide di assecondare la composizione in versi, intendendo la poesia come emotività che si materializza, che prende vita. Accogliendola quale costante e radicato nutrimento interiore, con l’auspicio di donare al pubblico momenti di sana e profonda introspezione.

La presentazione, si avvale del patrocinio del Comune di Acerra e si terrà il presso la sala cinema del Castello dei Conti, sito in Acerra alla Piazza Castello.

Oltre all’autrice, interverrà, quale moderatore, l’autore e giornalista Antonio Porcelli. Saranno presenti esponenti dal mondo della cultura e della politica e per l’occasione non mancherà l’editore Jean Luc Bertoni che la mattina del 6 sarà impegnato, con la stessa Tirelli, al “Campania Libri Festival”.

Ad impreziosire la prima presentazione ufficiale della sera ci saranno anche le letture ad opera di Vincenzo Pulcrano e Raffaela Mattiello e la musica di Eunice Petito.