Va a soccorrere automobilista, assalto all’equipaggio del 118: autista preso a pugni

Ponticelli. Sabato 22 agosto si è verificato l’ennesimo caso di aggressione a personale sanitario in servizio in Campania. A riferire l’accaduto l’organizzazione no profit “Nessuno tocchi Ippocrate”, da sempre attiva per difendere i lavoratori del settore sanitario e pronta a denunciare casi di violenza a medici e infermieri.

Secondo la ricostruzione dell’associazione, i fatti sono avvenuti nel popoloso quartiere. Sabato scorso il 118 è stato allertato per il malore di un automobilista alla guida in via Volpicella (Ponticelli). Sul posto è accorso l’equipaggio INDIA del 118 di Ponticelli che, dopo le prime manovre di rianimazione del paziente, ha chiesto il supporto di un’ambulanza medicalizzata che si trovava presso l’Ospedale del Mare.

Per motivi ancora incerti, all’arrivo dell’ambulanza decine di persone hanno cominciato a inveire contro il medico della postazione, il quale però è riuscito a rifugiarsi in ambulanza. È stato aggredito anche il conducente del veicolo sanitario che ha ricevuto uno schiaffo e due pugni in pieno volto.

Sempre secondo quanto dichiarato dall’associazione, si tratta dell’aggressione numero quarantuno del 2022 nel solo territorio del napoletano. Casi simili avvengono sempre più di frequente anche nel casertano e nell’avellinese. Oltre a dover sopportare turni lunghi ed estenuanti, mancanza di personale, medici e infermieri si trovano sempre più di frequente a dover subire anche insulti e aggressioni fisiche. Spesso le tensioni si generano per i lunghi tempi di attesa delle ambulanze o al pronto soccorso da parte dei pazienti. Questo non giustifica, però, l’utilizzo della violenza contro chi cerca semplicemente di svolgere il proprio lavoro.

Si tratta di una grave piaga del Sistema Sanitario soprattutto campano e, purtroppo, i numeri sembrano salire sempre di più. Solo a Napoli nel 2021, sono state registrate 60 aggressioni contro il personale sanitario, e il 70% delle vittime è costituito dagli infermieri. Il dato è emerso nell’incontro per la Giornata nazionale per l’educazione e la prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari del 12 marzo 2022, presso la Scuola di medicina e chirurgia dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con il dipartimento di sanità pubblica dell’ateneo e l’Osservatorio Salute Lavoro.