Comicità napoletana in lutto, è morto Gino dei Trettrè

E’ morto a 72 anni Gino Cogliandro, del trio comico Trettré, popolarissimo negli anni ’80. “Quanto mi e ci dispiace? Tanto, tantissimo. Ripeto: “a me, me pare ‘na strunzata”, scrive il conduttore radiofonico Gianni Simioli, nel darne la notizia, riprendendo la frase diventata un tormentone del trio.

I Trettrè – con Gino Cogliandro, Edoardo Romano e Mirko Setaro – è stato un gruppo di cabaret che ha avuto grande successo tra gli anni Ottanta e Novanta, prima con la partecipazione allo storico programma televisivo Drive In, poi con I-taliani e tante edizioni di Buona Domenica. Al cinema Cogliandro ha preso parte a numerosi film: da ‘Joan Lui’, con la regia di Adriano Celentano, a ‘Fantozzi 2000 – La clonazione’. Ma anche ‘Italian Fast Food’, commedia cult degli anni Ottanta, fino a ‘Made in China napoletano’ per la regia di Simone Schettino nel 2017.

Da ricordare anche il “TG delle vacanze”, andato in onda nelle estati del 1991 e del 1992, con la sigla “Beach on the Beach”, che diventò un grandissimo successo commerciale. La sua carriera è comunque ricordata soprattutto per la partecipazione al trio comico.

Una volta scioltisi, i Trettré hanno perseguito individualmente carriere in televisione ed a teatro: Mirko Setaro ha collaborato come autore a diversi programmi Mediaset, Edoardo Romano ha realizzato una piccola parte nel film “La rivincita di Natale” con Diego Abatantuono mentre Cogliandro è stato uno degli inviati della trasmissione Forum e s’è cimentato come commediografo realizzando, tra gli altri, gli spettacoli “Otello ma non troppo”, “A volte se ne Vanno” e “Cavoli all’ananas”.