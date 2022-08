Marigliano, sequestrata discarica abusiva: agenti trovano pure l’amianto

MARIGLIANO – Il nucleo della Polizia locale di Marigliano, guidato dal Magg. Dott. Emiliano Nacar, ha proceduto stamani al sequestro di un’area adibita a discarica abusiva in via masseria Verduzio, in direzione masseria Pugliese.

Gli Agenti della Polizia locale, impegnati nell’attività di perlustrazione del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno di abbandono indiscriminato dei rifiuti, hanno rinvenuto ai confini di un terreno agricolo accumuli di rifiuti urbani e speciali di varia natura: numerose lastre ondulate presumibilmente di amianto, materiale di risulta, buste in plastica con materiale eterogeneo, bottiglie di plastica, erano abbandonati illegalmente sul suolo con evidenti implicazioni di carattere igienico-sanitario, diventando ricettacolo di animali, insetti e odori sgradevoli anche a causa delle alte temperature di questi giorni.

L’area è stata delimitata e posta preventivamente sotto sequestro ex art. 321 c.p.p..