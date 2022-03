Uscite vicine, meno pizze e auto condivise: così guerra sta cambiando la nostra vita

La guerra tra Russia e Ucraina e tutte le sanzioni imposte, non hanno fatto altro che aumentare il prezzo di materie come grano e gas, motivo per cui l’Europa, ed in particolare l’Italia, vive un periodo molto rigido a livello economico.

Gli aumenti di pasta e pane sono visibili a occhio nudo, per non parla di petrolio, benzina, gas e diesel. Lo scambio commerciale che l’Italia intrattiene con la Russia porta al nostro stato circa 20 miliardi di euro solo di merci esportate, settore attualmente in crisi viste le norme attuate di recente.

L’aumento dei prezzi ha indubbiamente portato degli scompensi per le famiglie italiane. In tantissimi infatti stanno già decidendo di utilizzare un’unica autovettura per gli spostamenti necessari, evitando di dover circolare separatamente con due macchine andando così a risparmiare sul carburante. Altri invece, a lungo andare, potrebbero optare per lo spostamento tramite mezzi pubblici, biciclette o mezzi che non richiedono l’utilizzo del carburante ed appendere per un po’ al chiodo le chiavi del proprio mezzo, il che porterebbe ad un aumento delle corse dei mezzi pubblici e alla diminuzione di traffico per le strade. Risparmiare in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo è fondamentale, pertanto sicuramente moltissimi giovani e famiglie decideranno di vivere molto di più la propria città o il proprio paese soprattutto nel weekend evitando così gli spostamenti troppo lunghi che richiederebbero un costo di benzina troppo alto. Inoltre, un altro modo per rispariamere sul consumo del gas che consumiamo nelle nostre case, la soluzione sarebbe abbassare il riscaldamento anche di un solo grado. In questo modo si resta al caldo senza rischiare di ricevere una bolletta altissima visti gli aumenti dei prezzi.

L’unica certezza che si ha al momento è che la nostra quotidianità sta cambiando nel tempo a causa di avvenimenti drastici (il covid prima e la guerra dopo) che obbligano ad una transizione. Ciò, però, potrebbe far riscoprire la bellezza delle piccole cose quotidiane che si erano perse in precedenza e apprezzare realmente ciò che abbiamo.