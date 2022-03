Acerra, nel centrosinistra parte la conta: “Chi manca ora sarà fuori da coalizione”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di DemocraticiXAcerra

Inizia il nostro percorso per costruire uno schieramento plurale ancorato all’area delle forze democratiche, ecologiste e civiche della città.

Abbiamo chiesto, fin qui inascoltati, di convocare le forze della maggioranza di “centro,sinistra” che sostengono l’attuale Amministrazione Comunale per condividere unitariamente un percorso tendente ad un ancor più ampio confronto con le forze dell’area politica di riferimento che governano la Regione Campania e, dopo le prossime elezioni di secondo livello, la Città Metropolitana di Napoli.

Nel riconfermare il sostegno all’azione di governo in questo ulteriore scorcio di mandato, pur nel distinguo di metodo, avvieremo da subito gli incontri con le forze democratiche, ecologiste e civiche, che condividono l’obiettivo della pacificazione tesa a valorizzare le donne e gli uomini, di ieri e di oggi, in grado di rappresentare, secondo noi, il meglio del ceto politico e sociale, e capace di non sprecare le opportunità di sviluppo sostenibile e lavoro che possono concretizzarsi con i nuovi fondi europei.

Fin d’ora accogliamo l’invito ad un serrato confronto pervenuto da Ecologisti&Cittadini e tutte le altre forze civiche democratiche e riformiste di centro che compongono questo primo step di alleanza, per arrivare velocemente ad una larga ed unitaria coalizione: se qualcuno non partecipa alla costruzione dell’unità, si tira fuori da solo.

In questi anni si è avviato un profondo processo di trasformazione, con programmazioni e realizzazioni di questa e di precedenti Amministrazioni: è da questa solida base che dobbiamo partire per consolidare e rilanciare con un’azione politico-amministrativa che, per trovare consenso tra i cittadini, deve passare da “io” a “noi”.

Il capogruppo Il segretario

f.to Salvatore Maietta f.to Giuseppe Candido