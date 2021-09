CASANDRINO – A 11 anni si mette alla guida della Ferrari e di altre vetture anche nel centro urbano. Accade a Casandrino come testimoniato dal filmato diventato virale su TikTok e condiviso anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

“Alla base di questo fenomeno in continua crescita ci sono il ‘divertimento’ irresponsabile, la conquista dei followers sui social ed anche la necessità di rimarcare la propria ‘superiorità’, il proprio essere al di sopra delle regole, come nell’ ultimo episodio da noi denunciato del ragazzino che guida una Ferrari a Casandrino. L’Osservatorio su Tik-Tok che abbiamo istituito serve anche per denunciare tutto questo che avviene con sempre maggiore frequenza.” si sono così espressi Borrelli e Simioli.

“I protagonisti di tali filmati sono i ragazzini ed i bambini che però ovviamente non hanno colpe, le quali devono ricadere necessariamente sui genitori, persone irresponsabili ed evidentemente tanto immature da non preoccuparsi neanche per l’incolumità dei loro figli. Queste persone vanno denunciate e punite in maniera esemplare, le forze dell’ordine, le istituzioni e l’assistenza sociale devono intervenire prima che la situazione sfugga completamente di mano.”

Il video pubblicato dal consigliere Borrelli