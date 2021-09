Non uno come tanti, questo è certo: dopo un anno e mezzo di pandemia, di lezioni svolte tramite la didattica a distanza, di confusione psicologica e di distaccamento dalla propria realtà quotidiana, finalmente si ritorna tra i banchi di scuola.

Ciò che rende reale l’emozione del rientro è sentire le percezioni le sensazioni dei ragazzi che stamattina attendevano l’apertura dei cancelli: “Non ci posso credere che stiamo realmente tornando a scuola, è una sensazione così strana che non riesco a spiegarla – racconta una ragazzina delle scuole medie – ieri sera non riuscivo a dormire, ero troppo nervosa, così ho scritto alle mie amiche e ho scoperto che anche loro erano ancora sveglie” continua la ragazza con entusiasmo. Un nervosismo certamente positivo condiviso con le proprie amiche, una testimonianza pura di vicinanza e condivisione.

Racconti di sensazioni e vicende che a volte sono difficili da rivivere, che rispecchiano però la realtà di molti studenti e che è giusto vengano raccontati: ansie, paure, attacchi di panico, sono solo alcune della conseguenze che questa pandemia ha lasciato e che hanno colpito tantissimi giovani (e non), lasciando delle cicatrici apparentemente non visibili. Periodi negativi che pian piano diventano solo un ricordo. Si riprende la propria quotidianità, ognuno con i propri ritmi, con i propri tempi e si cerca di imparare di nuovo a stare insieme, a condividere, a comunicare guardandosi negli occhi.

“Con l’inizio della pandemia mia figlia ha iniziato a soffrire di ansia – racconta visibilmente commossa una mamma – lei se la immagina una bambina di 11 anni che trema perché non è in grado di gestire psicologicamente questa situazione? È stato un periodo veramente brutto che abbiamo superato grazie all’aiuto di di professionisti del campo e di alcuni professori che sono stati davvero brillanti nel gestire questa situazione, li ringrazierò per sempre.”

“È bello ritornare in classe, mi sono mancati anche i professori” racconta ridendo un ragazzo, diventando però serio un attimo dopo, dimostrando di aver capito l’importanza dell’ambiente scolastico nonostante la giovane età “chi l’avrebbe mai detto che saremmo veramente tornati a scuola! Sono felice però, perché fare lezione a casa è completamente diverso, non le guardi veramente negli occhi le persone con cui parli, sei distante e si sente.”

Chi sostiene che la scuola in presenza non sia necessaria non sa quello che dice e la testimonianza diretta dei ragazzi ne è la prova. Tutta la sensibilità dei giovani si percepisce dagli occhi e dal tono di voce che ogni tanto ha qualche sbavatura, come se si volesse nascondere un’emozione che si sente tutta.

I ragionamenti fatti dai ragazzi ed aver condiviso la propria percezione è sinonimo di vicinanza, quella stessa vicinanza che non hanno potuto provare per mesi, che gli è stata negata per forze di causa maggiore e che ora, si spera, ritroveranno nuovamente tra i banchi di scuola.