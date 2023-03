Una notte al pronto soccorso dopo l’assalto della baby gang, adolescenti feriti nel far west di Pomigliano

Pomigliano D’Arco. Non si ferma l’emergenza baby gang tra giovanissimi. Nella tarda serata di sabato 11 marzo si è verificato l’ennesimo episodio di violenza da parte di un gruppo di ragazzi ai danni di coetanei presso Piazza Giovanni Leone (conosciuta da tutti come Piazza Primavera). Dei giovani aggrediti due hanno avuto la peggio riportando diversi traumi e lesioni. I due giovani si sono recati poi al Pronto Soccorso di Villa Dei Fiori ad Acerra, dove hanno ricevuto le cure necessarie, per poi essere dimessi nella notte.

Pomigliano è da tempo un punto di ritrovo per i giovani, anche provenienti da paesi limitrofi, per trascorrere le serate del fine settimane. Purtroppo, quella delle baby gang è una piaga che si materializza sempre più spesso in città. Bande di ragazzini si “divertono” a seminare paura tra i loro coetanei che si ritrovano ad essere vittime di pesanti atti di violenza. È proprio quanto accaduto sabato sera. I giovanissimi che hanno subito l’aggressione si trovavano a Piazza Primavera, dove stavano trascorrendo tranquillamente la serata in compagnia anche di alcune ragazze. Poi un gruppo di circa venti ragazzi si è accanito contro di loro per futili motivi, come spesso accade in casi di cronaca simili.

La lite si è trasformata in un violento pestaggio da parte del branco ai danni dei ragazzini, colpiti con calci e pugni. Due di loro hanno riportato diverse ferite che hanno richiesto cure ospedaliere. Alcuni adulti hanno cercato di soccorrere i giovani e mettere in fuga gli aggressori. Sul posto è intervenuta la Polizia locale. Paura anche per i genitori delle vittime che hanno sporto denuncia contro i baby criminali. Sempre sabato sera si sono verificati altri due episodi simili. Il primo a San Giorgio a Cremano, dove una lite tra ragazzini in un bar di viale Formisano si è trasformata in una rissa che avrebbe coinvolto anche una quattordicenne ricoverata al Santobono con ferite alla testa. Il secondo è avvenuto nel centro di Napoli e riguarda un bambino accoltellato e ferito gravemente nella notte tra sabato e domenica ad opera di un gruppo di coetanei. Al momento il ragazzino non sarebbe in pericolo di vita.

