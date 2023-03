Un sorriso sul mondo, istituito un premio per suor Elvira

CASORIA. Sorriso. E’ questa la prima immagine alla quale ognuno associa il nome di suor Elvira Piscopo, l’angelo chiamato dal Signore accanto a sè tre anni fa, al termine di una lotta contro il male.

Non poteva dunque che chiamarsi “Un sorriso aperto sul mondo”, la settimana che il Comune di Casoria ha deciso di dedicare a suor Elvira Piscopo, la religiosa per una vita sulle orme di San Ludovico, anche nel momento della nascita in cielo. La religiosa delle Suore Francescane Elisabettine Bigie passò a miglior vita a 47 anni, proprio nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Ludovico da Casoria. Una data che da tre anni assume, dunque, un duplice significato per la spiritualità di ogni casoriano. Nel 2023 l’amministrazione comunale di Casoria, grazie al lavoro dell’assessorato alla Cultura guidato da Vincenzo Russo, ha organizzato una settimana di eventi per ricordare questo figura che rappresenta un faro non solo per la comunità religiosa.

Si comincia sabato 18 marzo alle ore 17 al chiostro Casa Natale di San Ludovico da Casoria con il convegno e la presentazione del premio alla memoria di Suor Elvira Piscopo. Saranno presenti suor Lissy Thattil, madre generale delle Suore Francescane Elisabettine Bigie; suor Carla Pirozzi, responsabile della casa natale di San Ludovico; mons. Lucio Lemmo, vescovo emerito della Diocesi di Napoli; Domenico Sepe, maestro d’arte e realizzatore sculture dedicate a suor Elvira, e noto al grande pubblico per la Statua di Diego Armando Maradona posizionata nel 2021 all’esterno dello stadio a lui dedicato.

A moderare la giornalista Gilda Longhi, mentre i saluti istituzionali saranno presenti il sindaco di Casoria Raffaele Bene e l’assessore alla Cultura Vincenzo Russo. Non mancheranno testimonianze e racconti di chi ha conosciuto Suor Elvira. Domenica 19 marzo alle 10.30 è prevista l’inaugurazione della mostra fotografica sulla figura di suor Elvira Piscopo. La settimana successiva sarà dedicata alle scuole: dal 20 al 24 marzo nella fascia oraria dalle 10.30 alle 12.30 è prevista la visita delle scolaresche al Museo di San Ludovico.

Il Comune ha voluto fortemente ricordare la figura di suo Elvira ed istituire un concorso nelle scuole che sarà presentato durante il convegno, al quale presenzierà anche il sindaco Raffaele Bene: “Era doveroso dedicare una settimana a suor Elvira Piscopo, una luce in questi tempi bui per la forza della sua fede e della sua dolcezza. Il suo sorriso e il suo esempio sono vivi nel cuore di ogni casoriano” .