Marianna Salierno entra nel consiglio della Città Metropolitana

L’avvocato penalista in corsa sia nell’assemblea cittadina del suo Comune che in quella che comprende il capoluogo e l’intera provincia più popolata d’Italia

Ha firmato per il suo nuovo incarico proprio l’8 marzo, giornata internazionale della donna ma soprattutto ricorrenza che ricorda un’emancipazione sempre in divenire. E così, con la firma apposta nel giorno della festa della donna, Marianna Salierno ha fatto ingresso nel consiglio della Città Metropolitana di Napoli. Salierno, 47 anni, di Afragola, avvocato, è il secondo consigliere metropolitano in rosa insieme a Ilaria Abagnale. « In città Metropolitana aderirò al gruppo del Movimento Cinque Stelle », anticipa intanto la penalista, che dall’ottobre del 2021 è consigliere comunale M5S nel suo comune d’origine, Afragola. Qui è all’opposizione nei ruoli di vicepresidente vicario del consiglio comunale e vicepresidente della commissione Ambiente, Polizia Locale, Attività Produttive e Trasporti.

Il commento di Flocco

« Con l’ormai prossimo ingresso di Marianna Salierno nel nostro gruppo il Movimento Cinque Stelle in Città Metropolitana si rafforzerà », commenta Salvatore Flocco, capogruppo M5S dell’assemblea metropolitana. Salierno, essendo risultata prima dei non eletti nella lista Territori in Movimento alle elezioni ponderate del marzo 2022, subentra come consigliere metropolitano a Salvatore Cioffi, ex consigliere comunale di Pomigliano decaduto automaticamente da entrambe le cariche a causa del recentissimo commissariamento della municipalità causato dalle dimissioni dal notaio di 13 dei 24 esponenti dell’assemblea cittadina. E adesso per Marianna Salierno inizia un nuovo impegno. Il neo consigliere metropolitano ha una formazione nel volontariato laico e religioso, dal recupero dei minori a rischio al contrasto alle povertà, dalla salvaguardia dell’ambiente e della giustizia al volontariato nella mensa dei poveri della basilica di Sant’Antonio ad Afragola.

Gli obiettivi di Salierno

« La nomina per surroga al consiglio metropolitano – commenta l’esponente M5S – è motivo di orgoglio ma, soprattutto, di consapevolezza dell’importante ruolo quale portavoce delle tante esigenze e priorità della vasta provincia ». Obiettivi già chiari. « Molti comuni – anticipa Salierno – vivono isolati e il compito dell’amministrazione metropolitana è pianificare e creare sinergie affinché tutti abbiano la possibilità di avere gli strumenti per lo sviluppo. Arrivo in un momento importante, la presentazione del preliminare del Piano Territoriale Metropolitano: sarà interessante addentrarsi e condividerne gli obiettivi ».