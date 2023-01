Un documentario per il “finissage” di “Nimbus”, la mostra delle opere di Rosanna Iossa

La mostra, aperta lo scorso dicembre ad Aversa, presso la Galleria “Spazio Vitale”, chiude giovedì 12 gennaio con un documentario – Luigi Nappa ha curato regia e montaggio – che raccoglie immagini delle opere e di momenti significativi dell’evento.

In “ NIMBUS alfabeti della memoria” Rosanna Iossa ha sviluppato con grande coerenza il percorso della sua arte: i cieli, osservati con sguardo sensibile al sacro e attento alla dimensione del quotidiano, hanno suggerito all’artista una trama di nuvole che diventano l’immagine mistica – un misticismo laico – della rete in cui si stringono ideali e realtà, sogni ed esperienze, il coraggioso confronto con il mondo e l’implacabile viaggio lungo le strade che portano alla conoscenza di sé. Quelle nuvole, magistralmente evocate dalla delicatezza energica dell’acquerello e dalla trama dei vari supporti di cui si serve il genio dell’artista, sono vere e proprie pagine di diario, e si sono “adagiate” nella sala centrale della galleria come su uno splendido e vitale giardino: questa capacità di coordinare immagini, spazi e luoghi in un solo “brano” cosmico è un aspetto essenziale dell’arte di Rosanna Iossa. I due curatori della mostra, Michelangelo Giovinale e Margherita Romano, hanno contribuito anche al “racconto” del documentario: il Giovinale ricordando i temi, le idee e le suggestioni del “mondo” dell’artista e Margherita Romano sottolineando, con chiarezza d’intelletto e con potenza di sentimento, la luminosità dello spirito visionario