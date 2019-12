Ultimo caffè [FINALE]

Tutto finisce.

Le parole dopo un lungo periodo, l’amore dopo degli anni in cui si è stati felici, il tempo quando si trascorre una bella giornata.

Coffee Time è un progetto che è stato capace di mettere assieme le forze di una giovane imprenditrice cinematografica che, con la buona volontà e ottimi collaboratori, ha reso reale la frase: “Con la passione si arriva ovunque”.

Coffee Time è una pausa. Proprio come un caffè che poi finisce. Le sei settimane che hanno visto questa serie accompagnare i nostri pomeriggi domenicali sono terminate ieri sera, con l’uscita dell’ultimo episodio sul canale Sol et Astra Pic.

Come anticipato negli articoli precedenti, le storie dei personaggi hanno trovato un punto di incontro e un luogo in cui poter essere raccontate: il caffè letterario. In questo episodio la giovane Emma ci parla dell’idea che ha avuto circa tre anni prima, proprio quando ha incontrato Erica per la prima volta e Roberto stava per iscriversi alla facoltà di legge, poco dopo che Victoria era partita per l’America e Lorenzo, probabilmente non aveva ancora in mente di scrivere un libro. Ma cosa ne sarà di tutti loro, di Roberto e Celeste, di Emma col suo caffè e dei pettegolezzi di Erica?

Coffee Time non è solo una serie, ma uno stile di vita, una parentesi alla nostra routine; è una piccola descrizione di momenti che non noteremmo perché ci sembrano normali, ma che la serie piazza davanti agli occhi di chi guarda per permettergli di coglierne la bellezza: l’amicizia, i sogni, l’arte, il caffè, la musica, la leggerezza delle giornate, le difficoltà, i viaggi, le foto, l’amore.

Coffee Time ha aperto dibattiti, critiche, provocato pianti d’insoddisfazione e qualche risata ma ha anche arricchito in qualche modo le nostre vite in negativo e in positivo.

Siamo stati lieti di avervi accompagnato in questo viaggio interiore che vi ha permesso di apprezzare non solo l’arte di piccoli cineasti, ma anche di riconoscere il gesto di fare il caffè come un atto di amore, come una forma di arte.

Tutto lo staff di Coffee Time vi ringrazia, così come ringrazia IlMediano.it per avergli permesso di esplorare questa tematica e di aver dato modo a questo progetto di essere visto.

Coffee Time, ripetiamo, è un viaggio e noi abbiamo viaggiato con voi.

In questo articolo vi lasciamo il sesto episodio, il finale. Vi ringraziamo ancora e alla prossima settimana con qualche contenuto speciale.

Buona visione e vi aspettiamo su Instagram per i commenti!