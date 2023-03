Ucciso a 19 anni per uno sguardo sbagliato agli chalet di Mergellina

NAPOLI. Un giovane di 19 anni, Francesco Pio Maimone, è morto nella notte a Napoli, ucciso a colpi di pistola. Il fatto è avvenuto nella zona degli chalet di Mergellina. I sicari hanno sparato verso le 2,30. Ferito gravemente, è stato trasportato da conoscenti all’ospedale Vecchio Pellegrini dove però è morto. Indagini in corso da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Il movente folle – Non è ritenuto appartenente alla criminalità organizzata Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito e morto poi in ospedale la scorsa notte a Napoli. Secondo le prime risultanze investigative della Squadra Mobile di Napoli, coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, il giovane sarebbe rimasto coinvolto – ma non è ancora chiaro in che modo – in un litigio tra giovanissimi per futili motivi, forse scoppiato per uno sguardo di troppo. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi davanti a un noto chioschetto della zona di Mergellina.

Il precedente – La notte dello scorso 12 marzo la zona di Mergellina era stata teatro di un altro fatto di sangue, il ferimento di un giovane ritenuto legato alla camorra, colpito più volte mentre si trovava in auto. Molto gravi le ferite riportate: i killer l’hanno ferito gravemente all’addome e alla zona cervicale.