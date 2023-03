Sindaco consegna chiavi della città ai nuovi nati: patto per il futuro

Casoria. Un alberello col proprio nome e le chiavi della città per ogni bambino nato nel 2022. Così il Comune di Casoria cementa il senso di comunità e fa entrare ogni cittadino, fin da piccolo, nella grande famiglia dei Casoriani.

L’amministrazione comunale targata Raffaele Bene, di concerto con l’assessore alla Gentilezza Roberta Giova e con l’assessore all’Istruzione Vincenzo Russo, ha organizzato una settimana dedicata all’Infanzia con due appuntamenti speciali.

Gli eventi

Il primo evento è stato organizzato per giovedì 23 marzo saranno piantati 5 nuovi alberi per i primi nuovi nati a Casoria nel 2023. Un’iniziativa che va ad innestarsi nella scelta fatta a gennaio quando l’amministrazione comunale aveva annunciato la piantumazione di un un nuovo albero per ogni bambino nato o giunto in città con tanto di targa dedicata da consegnare alla famiglia.

Per venerdì 24 marzo, invece, è stata organizzata, in occasione della Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati, alle 17 una cerimonia al PalaCasoria Domenico D’Alise. In quell’occasione il sindaco Raffaele Bene, insieme all’assessore Roberta Giova, consegnerà simbolicamente le chiavi della città ad ognuno dei bimbi nati nel 2022.

Si tratta di 650 neonati venuti alla luce l’anno scorso che saranno accompagnati dai genitori e potranno ricevere questo simbolo del legame tra quest’amministrazione e i Casoriani del futuro.

Per ottenere le chiavi per i propri figli, ai genitori basterà presentarsi venerdì 24 marzo alle 17 al palazzetto di via Michelangelo e fornire il proprio nominativo. Sarà anche un’occasione per confrontarsi con il primo cittadino ed altri rappresentanti dell’amministrazione sulle esigenze dell’infanzia.

“Ho scelto simbolicamente di condividere il governo della città con ogni nuovo nato perchè ogni decisione di questa amministrazione dovrà essere letta in ottica futura. Le chiavi sono un pegno che diamo alle famiglie per ascoltare le loro esigenze e tracciare una strada comune con i Casoriani del domani” ha evidenziato il sindaco Raffaele Bene.