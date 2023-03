Uccide amici perchè li scambia per ladri, ergastolo al camionista. Parenti commossi

Ercolano – La Corte d’Assise di Napoli ha condannato all’ergastolo Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, due ventenni di Portici che l’imputato credeva fossero dei ladri.La sentenza è stata emessa al termine di una camera di consiglio, durata circa due ore e mezza, iniziata dopo una breve discussione dell’avvocato dell’imputato, Giovanni Abet. Alla lettura della sentenza alcuni parenti delle vittime sono scoppiati in lacrime. Qualcuno ha anche accennato un applauso prontamente stoppato dal giudice. Entro 90 giorni saranno rese note le motivazioni.

La madre: “Ce lo aspettavamo”

“Era quello che ci aspettavamo”. Così, visibilmente commossa, la mamma di Giuseppe Fusella ha commentato la condanna all’ergastolo inflitta poco fa a Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe, due ventenni di Portici che l’imputato credeva fossero dei ladri.

“Lo Stato ha fatto la sua parte con un processo rapido e una sentenza giusta. Nonostante questo nulla potrà restituire alle famiglie i due giovani così tragicamente uccisi”. Così, l’avvocato Maurizio Capozzo, legale della famiglia Pagliaro, ha commentato la condanna all’ergastolo inflitta a Vincenzo Palumbo, il camionista di Ercolano (Napoli) che nella notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021 ha ucciso a colpi di pistola Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i ventenni di Portici che l’imputato credeva fossero due ladri. “Sono stato presente alla lettura del dispositivo in rappresentanza di tutta la comunità ma nessuna condanna potrà restituire alla vita i due ragazzi Giuseppe e Tullio”, ha detto il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, che ha anche espresso “vicinanza” alle famiglie delle due vittime. Il comune di Portici, insieme con la Fondazione Polis, rappresentata dall’avvocato Gianmario Siani. “Apprendiamo la notizia della pena dell’ergastolo per l’autore dell’omicidio dei giovani Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, al cui processo la Fondazione Pol.i.s. è costituita parte civile. Certamente la pena non induce ad alcun festeggiamento, visto il dolore permanente delle famiglie di questi cari giovani, ma ci fa riflettere su come la banalità del male porti a queste conseguenze”, ha detto don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania.