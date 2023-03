Acerra piomba nell’emergenza rifiuti, ma il problema è solo comunale

Acerra. Emergenza rifiuti comunale: “Siamo in mano a dilettanti allo sbaraglio”

ACERRA. “I rifiuti che vediamo per strada non sono frutto di un’emergenza regionale, ma comunale.” In una nota X Acerra Unita lancia l’allarme per la mancata raccolta dei rifiuti in città.

“La neo dirigente sta correttamente facendo applicare il contratto di servizio e l’affidataria sta anch’essa correttamente attenendosi alle disposizioni ricevute. Nel mezzo manca l’attività di prevenzione e controllo. L’ufficio igiene urbana è stato completamente smantellato, in nome di una gestione privatistica e feudale del personale.”

“I vigili urbani, che dovrebbero affiancare gli operatori di Tekra nel controllare e sanzionare l’illecito conferimento delle frazioni separate, vengono utilizzati solo su un parziale controllo delle violazioni al Codice della Strada, con il risultato di una città disordinata e sporca. Il Sindaco, che ha trattenuto per sè la delega ai Vigili Urbani, sta dimostrando subalternità, confusione e pericolosa incapacità. Questi costi di smaltimento indifferenziato, risultato di una Amministrazione che non c’è, non solo è ecologicamente e sanitariamente insostenibile, ma si scaricherà sulle bollette degli acerrani, soprattutto quelli che la raccolta differenziata la fanno con civiltà e passione.”