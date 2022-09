Treno in avaria, linea della Circumvesuviana nel caos

Treno fermo per avaria: forti ritardi lungo le linee Napoli-Sorrento e Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno che fa sapere come ”Causa avaria del treno 1120 tra le stazioni di Leopardi e Torre del Greco, i treni provenienti da Sorrento e Poggiomarino in direzione Napoli possono subire ritardi superiori ai 20 minuti”.

Continuano i disagi per gli utenti della Circumvesuviana lungo le tratte Napoli-Sorrento e Napoli-Torre Annunziata-Poggiomarino, dove si registrano problemi dopo l’avaria di un convoglio tra le fermate di Torre del Greco e Leopardi. L’Ente Autonomo Volturno, che gestisce anche le linee vesuviane su ferro, fa sapere che ”causa problemi tecnici, dalle ore 14:40 la linea Napoli-Torre del Greco via Centro Direzionale limiterà tutte le corse a San Giorgio”.