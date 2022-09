Tifosi del Nola lasciati a casa dal Prefetto: vietata trasferta a Caserta

Il Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo ha disposto con provvedimento in data odierna, il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Provincia di Napoli per l’incontro di calcio “Casertana – Nola”, valevole per il campionato nazionale dilettanti di serie D, in programma domenica 4 settembre 2022 presso il campo sportivo “Alberto Pinto” di Caserta.

Il provvedimento è stato emesso per ridurre al minimo le occasioni di rischio connesse all’evento, assicurando così la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica