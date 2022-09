Fan di Un Posto al Sole sotto choc per l’uccisione del personaggio di Susanna

di Antonio Castaldo

La fiction “Un posto al sole” ideato da Wayne Doyle, Gino Ventriglia, Adam Bowen, con la collaborazione di Michele Zatta è ambientato a Napoli la cui Casa di produzione è composta da Rai Centro di Produzione di Napoli, Rai Fiction e Fremantle Media Italia. E’ la soap opera più longeva della storia della televisione nazionale interamente prodotta in Italia e viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 20.45 su Rai 3, sin dal primo episodio, quello del 21 ottobre 1996.

L’inizio della 27esima stagione, nella puntata di venerdì 2 settembre 2022, ha rappresentato la morte di Susanna (Agnese Lorenzini) per le conseguenze di un colpo di arma da fuoco esploso dal camorrista Lello Valsano (Gianluca Pugliese). La giovane professionista, ricoverata ed operata d’urgenza in ospedale, dopo qualche ottimistico segnale di ripresa si congiungeva in matrimonio con il compagno Niko (Luca Turco), ma tutto poi si è tramutato nella ferale tragedia.

Le lacrime degli spettatori e quelle degli attori e delle attrici hanno sciolto le emozioni di ognuno ed accompagnato con un applauso dall’anima l’uscita di scena da questa fiction della brava, bella e sensibile attrice, Agnese Lorenzini, alla quale sono giunti numerosi auguri per la continuazione della sua brillante carriera artistica.

Auguri espressi anche dal sociologo e giornalista, Antonio Castaldo, il quale negli anni scorsi è stato convocato, su curriculum e provino, diverse volte su quel set, come attore, dall’Ufficio Casting Rai UPAS, il cui direttore è Maurizio d’Ecclesiis, con assistente Lidia Nucera e coach, Luciano Nuzzolillo. «Così ho partecipato anche al “Processo Picardi”, nei panni del “Giudice togato” – ricorda Antonio Castaldo – negli episodi 5308, diretto da Cristiano Celeste, e 5319, 5320 e 5321, diretti da Vincenzo Pirozzi. Nei giorni di inizio della “Stagione UPAS 2019-2020”, durante i quali si risolvevano i destini esistenziali dell’accusato Manlio e della denunciante Adele. Con l’apprensione, ed il coinvolgimento emotivo nell’attesa della sentenza dei condomini di “Palazzo Palladini” solidali con Adele e presenti al dibattimento: Giulia Poggi (Marina Tagliaferri), Renato (Marzio Honorato), Angela Poggi (Claudia Ruffo) e Franco Boschi (Peppe Zarbo). Il processo contro Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro), accusato dalla moglie Adele (Sara Ricci) vittima di domestica, difeso dall’avvocato Marco D’Angelo (Alessandro Bassetti) vedeva Adele, assistita legalmente dai giovani avvocati Niko Poggi (Luca Turco) e Ugo Alvini De Carolis (Raffaele Imparato) mentre Susanna (Agnese Lorenzini), figlia di vittima e carnefice, coraggiosamente affiancava i due colleghi nell’ultimativa definizione della difesa. Ora congedato quindi il personaggio Susanna ed apprezzata la grande prova d’attrice, auguriamo ad Agnese Lorenzini lo sviluppo di una rigogliosa carriera artistica nel ricordo del trampolino di Napoli, “Un posto al sole” e della RAI. Ad Majora»