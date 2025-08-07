Tram Azzurro, Carbone spinge sulla corsia preferenziale: “Sul trasporto pubblico non si arretra”

«In un momento in cui la città comincia finalmente a vedere i frutti degli investimenti sul trasporto pubblico, arretrare sulla corsia preferenziale di via Acton è un errore».

A dichiararlo in Aula è il Consigliere Comunale Luigi Carbone, intervenuto sul destino del progetto collegato al cosiddetto “Tram Azzurro”. «Stiamo assistendo a un paradosso – prosegue –: il traffico rischia di rallentare proprio quei mezzi pubblici che dovrebbero invece avere la precedenza. Non possiamo permettere che la mancanza di un piano traffico blocchi il cambiamento. È il momento di avere il coraggio di dire ai cittadini che la strada va condivisa, non occupata».

Carbone ha ribadito il sostegno al progetto originario: «La corsia preferenziale è un segnale di civiltà. Serve a tutelare chi sceglie autobus, tram, taxi, bike sharing. Se vogliamo una città più vivibile e meno inquinata, dobbiamo incentivare la mobilità sostenibile, non cedere di fronte alle resistenze». «Ci auguriamo – conclude – che si tratti solo di una sospensione momentanea.Lavoriamo insieme per correggere la rotta e dare a Napoli la visione che merita: meno auto, più futuro».