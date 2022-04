Tragico incidente sulla Panoramica: Genny muore a soli 21 anni

Un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri sulla Panoramica a Castellammare si è purtroppo trasformato immediatamente in tragedia.

Genny Giugliano, originario di Melito, ha perso la vita a soli 21 anni a causa di un terribile incidente mentre era in sella alla sua moto in direzione costiera sorrentina quando all’improvviso pare abbia perso il controllo del mezzo. Le causa sono ancora da accertare, gli inquirenti al momento stanno ancora indagando sull’accaduto ma purtroppo per Gennaro non c’è stato nulla da fare a causa del forte impatto sull’asfalto che gli è stato fatale; all’arrivo dei soccorsi, infatti, i medici non potuto far altro che dichiarare il decesso del giovane.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la famiglia e gli amici del ragazzo in un giorno di lutto per l’intera comunità di Melito che ha tenuto ad abbracciare forte il suo giovane figlio.