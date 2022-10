Tragedia sulla strada dei centri commerciali, si schianta auto con 3 giovani: uno muore

Un gravissimo incidente si è verificato la scorsa notte tra Caivano e Marcianise in cui è rimasto ucciso un uomo.

Un morto, un uomo di 36 anni, e due feriti: è questo il bilancio del tragico incidente di ieri avvenuto sulla strada dei centri commerciali, quella che collega Caivano con Marcianise. Un auto ha impattato contro il guard rail dopo che il conducente ha perso improvvisamente il controllo del veicolo per ragioni ancora ignote.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Caivano che attualmente stanno procedendo con la ricostruzione dell’incidente. Un impatto fatale per il 36enne che purtroppo era già deceduto all’arrivo dei soccorsi; il conducente di 24 anni si trova attualmente ricoverato all’ospedale di Frattamaggiore per lievi lesione; mentre più grave sarebbe l’altro passeggero presente sulla vettura trasportato immediatamente all’ospedale di Napoli e ricoverato in prognosi riservata.

Non si sa dunque cosa sia successo esattamente, è certo però che non sono coinvolti altri veicoli e che l’auto abbia impattato contro il guard rail autonomamente.