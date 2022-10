Rivivere insieme Somma, la città torna a respirare sport e aggregazione

Somma Vesuviana. Sabato 15 e domenica 16 ottobre si è svolta la manifestazione organizzata dalla Pro Loco Vesuvia “Rivivere insieme Somma”: un fine settimana ricco di sport, musica, danza e spettacolo, al fine di rilanciare e riscoprire il territorio ma, soprattutto, di creare nuovi momenti di aggregazione e unione per la comunità sommese attraverso il divertimento e il piacere dello stare insieme, di ritrovarsi.

L’ iniziativa, infatti, è stata accolta con grande entusiasmo e desiderio di partecipazione da parte dei cittadini: tanti bambini, giovani e le loro famiglie hanno preso parte ai numerosi eventi organizzati per questi due giorni, tornando a popolare nuovamente, dopo alcuni anni, piazza Vittorio Emanuele III.

In particolare, sabato 15 ottobre si sono svolte, proprio in piazza esibizioni di basket, pallavolo, tennis, pattinaggio, karate e tiro con l’arco. Presenti sul posto il sindaco, Salvatore Di Sarno, insieme all’assessore Rosalinda Perna e all’assessore Mauro Polliere. Nella giornata di domenica, invece si è svolta la VII edizione di “Bicicliamo Insieme”, una gara non agonistica per tutti gli amanti della bici, dedicata quest’anno alla memoria di Gaetano Molaro. La partenza era fissata presso Piazza Europa, altro luogo sempre meno frequentato della città, per poi procedere lungo le principali strade di Somma.

Durante il pomeriggio, invece, si sono svolte, in piazza Vittorio Emanuele III, le magiche esibizioni di tango e di ballo argentino delle allieve di alcune scuole di danza del territorio e una sfilata di moda. A conclusione della serata è stata consegnata una targa alla famiglia di Gaetano Molaro. Un weekend di emozioni, sport e tanta allegria, un nuovo inizio per la città di Somma Vesuviana e un’occasione per far riavvicinare i cittadini più piccoli e più giovani ad un territorio tutto da scoprire, vivere ed amare.