Tragedia nel Nolano: muore colpito da palo mentre guida il trattore

Un uomo di 75 anni, originario di Carbonara di Nola è morto nella giornata di ieri mentre stava lavorando nel profondo agricolo.

L’uomo era alla guida di un trattore, secondo la ricostruzione dei Carabinieri intervenuti sul posto, quando all’improvviso sarebbe stato colpito da un palo di legno e subito dopo aver perso l’equilibrio il mezzo, ancora acceso, l’avrebbe ferito mortalmente. Non c’è stato purtroppo nulla da fare per l’agricoltore che, a quanto pare, sarebbe morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate in seguito al contatto accidentale con il mezzo su cui lavorava.

Una tragedia inaspettata quella che ha colpito l’uomo, lasciando i cittadini di Carbonara di Nola nello shock più totale.