Somma blocca l’uso di erbicidi per strade e spazi verdi pubblici

Somma Vesuviana aderisce alla Campagna CooBEEration – Apicoltura Bene Comune.

Salvatore Di Sarno (sindaco Somma Vesuviana): “Diventiamo Comune amico delle api. Con delibera approvata oggi il Comune si impegna a sostenere lo sviluppo delle attività a tutela delle api, a ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo, l’uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici”.

“Il Comune di Somma Vesuviana aderisce alla “Campagna CooBEEration – Apicoltura Bene Comune” e diventa “Comune amico delle api” impegnandosi in particolare a sostenere nella propria comunità locale lo sviluppo delle attività apistiche in maniera diffusa sul territorio, come opportunità di reddito e inclusione sociale, ad includere e incrementare nella pianificazione del verde pubblico la coltivazione di specie vegetali gradite alle api, a porre grande attenzione ai trattamenti sulle alberate cittadine, da evitare in fioritura e in presenza di melata.

Il Comune di Somma Vesuviana con la delibera approvata dalla Giunta si impegna a ridurre progressivamente, fino ad eliminarlo, l’uso di erbicidi nella manutenzione dei cigli stradali e negli spazi verdi pubblici, a promuovere una riflessione e un dibattito sia all’interno del Consiglio Comunale sia nella comunità locale coinvolgendo i cittadini e i principali portatori di interesse, sull’utilizzo degli agro farmaci in agricoltura e sul loro impatto sull’ambiente e sulla salute, e su possibili strategie di valorizzazione e salvaguardia del territorio che passino attraverso il recupero e l’adozione di buone pratiche agricole incentrate sulla sostenibilità. Inoltre ci impegniamo con tale atto deliberativo, approvato oggi in Giunta a far rispettare l’articolo 4 della legge nazionale e l’articolo 15 della relativa legge regionale che vietano di eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario, ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api dall’inizio della fioritura. Intraprenderemo un’azione di lotta alle zanzare concentrandoci sulla prevenzione e privilegiando interventi larvicidi basati sull’uso di prodotti biologici (a base di Bacillus thuringiensis israelensis)”. Lo ha annunciato pochi minuti fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“Promuoveremo e sosteremo iniziative a sostegno dell’apicoltura come eventi, mostre, convegni, premi, anche in collaborazione con altri Comuni. Promuoveremo iniziative di informazione e sensibilizzazione sul valore di Bene Comune dell’Apicoltura, coinvolgendo in particolare le scuole di ogni ordine e grado del proprio territorio”.