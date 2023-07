Fabbrica di fuochi esplosa, trovato morto l’operaio disperso

ROCCARAINOLA – Un’esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio a Roccarainola.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Si teme che lo scoppio possa aver causato vittime, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

La fabbrica si trova in un’area isolata, in località Gargani nel comune di Roccarainola. La deflagrazione, potente, è stata avvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un’alta colonna di fumo visibile per chilometri.

L’aggiornamento

E’ stato trovato il corpo senza vita di un operaio della fabbrica Fireworks di Roccarainola, devastata stamane da un’esplosione. Si tratta di un uomo di 51 anni, che finora era stato indicato come disperso. A breve saranno sul posto gli artificieri del Comando Provinciale di Napoli. L’area non è ancora in sicurezza.

Foto di repertorio