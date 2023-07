Dal Frosinone al Lecce, ecco il percorso del Napoli per difendere il tricolore

Nella giornata di ieri si sono tenuti i sorteggi del calendario di Serie A per la stagione 2023/24. Tra i pochi paletti, che riguardavano il Napoli, per la sua realizzazione vi erano: l’assoluta alternanza tra casa e trasferta con la Salernitana (tranne che nelle prime due giornate), il divieto di incontrare le altre big nelle prime due giornate e a ridosso del turno infrasettimanale del 27 settembre. Il sorteggio ha decretato che si parte da Frosinone il 20 agosto (anche se molto probabilmente il 19, per l’abitudine di far esordire i campioni d’Italia per primi) e si conclude al Maradona contro il Lecce il 26 maggio. Analizzando nel dettaglio il calendario, il primo big match è in casa contro la Lazio alla 3ª giornata, ma, aldilà della sfida contro i biancocelesti, la primissima parte di stagione fino al Milan dovrebbe permettere agli azzurri di mettere in cascina molti punti. Segue poi un periodo complesso in cui diverse partite importanti (da incubo il trittico Atalanta-Inter-Juve) si intrecciano a quelle verosimilmente decisive per la qualificazione agli ottavi di Champions. Nel girone di ritorno le grandi sfide (in trasferta nella maggior parte dei casi)si concentrano nella prima parte del girone, lasciando spazio per un finale più soft, fatta eccezione per il match casalingo contro la Roma alla 34ª, che potrebbe risultare un fattore determinante in un’eventuale volata scudetto.