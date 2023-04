CASALNUOVO. Dramma poco fa a Casalnuovo.

Una bambina di 4 anni – secondo quanto si apprende dai Carabinieri – è morta a Casalnuovo, dopo essere stata investita da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. La piccola è deceduta sul colpo.

La tragedia è avvenuta in via Emilio Buccafusca, strada periferica situata tra via Salice e Tavernanova. Sul posto i Carabinieri della locale Tenenza, 118 e Vigili del fuoco. Indagini in corso da parte dei militari.