Tradizione e innovazione dei dolci natalizi napoletani all’evento “L’arte dei Pizzaiuoli in Mostra”

Napoli. Nel pomeriggio di ieri, nell’area Food Hall Napoli della stazione centrale, si è svolto l’evento gastronomico “L’arte dei Pizzaiuoli in Mostra. La tradizione napoletana incontra Fresco, la trattoria del futuro”. Si tratta del terzo appuntamento di una rassegna di eventi che avrà luogo dal 12 dicembre al 6 gennaio e che è stata promossa dalla pizzeria Fresco Trattoria e Pizzeria, in collaborazione con APN (Associazione Pizzaiuoli Napoletani), “Mulino Caputo. Il mulino di Napoli”, “Studio Crociferi. Architettura Design Comunicazione” come partner tecnico e con il sostegno di numerosi altri partner e collaboratori. Nell’ evento di ieri, in particolare, è stato dedicato ai dolci delle festività natalizie della tradizione napoletana, con la presenza di maestri pasticceri napoletani.

Si tratta di un’iniziativa che ha come obiettivo l’unione tra la tradizione e l’innovazione nell’ambito della ristorazione napoletana e campana. L’evento di ieri si è svolto al primo piano nella nuova Napoli Food Hall, inaugurata appena un anno fa come area dedicata totalmente alla ristorazione e alla buona gastronomia. Gli stand sono stati allestiti presso gli spazi di Fresco, pizzeria innovativa che annovera tra i fondatori lo storico pizzaiolo napoletano Alfredo Forgione, eletto anni addietro Cavaliere del Lavoro per via della sua dedizione all’arte bianca napoletana.

Per l’evento è stato possibile assistere ad un laboratorio di pasticceria, con preparazioni dal vivo dei maestri pasticceri Sabatino Sirica e Pasquale Pesce, accompagnati dalle note del maestro Gino Accardo cantante e “voce anima” di Napoli. Oltre ai Maestri Pasticcieri, da Protagonisti della serata il Presepe di Pizza e l’esposizione della raccolta fotografica sulle famiglie di pizzaioli d’epoca. I vini abbinati ai dolci sono stati presentati dal Master Sommelier caprese Gabriele Massa. Inoltre, L’evento è stato presentato dall’Artista Gennaro D’Aria. “O’ Masto d’a pizza” e dalla Food Blogger Raffaella D’Andrea “Spadella Tavola”.